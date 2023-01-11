الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«على راسى».. باسم مرسى يعتذر لجماهير الإسماعيلى

باسم مرسي
باسم مرسي

وجه باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اعتذارا لجماهير الدراويش على ما بدر منه في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

كان الإسماعيلي قد تعرض للخسارة أمام حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال باسم في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للإسماعيلي على فيسبوك " المشكلة الأخيرة اللي حصلت مع الجماهير، كانت مشكلة شخصية مع أحد المشجعين، مش مقصود منها أي حاجة، جمهور الإسماعيلي على راسي، معملتش معاهم مشكلة نهائيا".

وأضاف: "المسئولون في النادي تفهموا الموقف، كان هناك شخص في المقصورة هو من فعل ذلك وأنا أحترم جمهور الإسماعيلي وأقدم الشكر لكل الجماهير، والأمور ستعود إلى نصابها الصحيح وستتحسن نتائج الفريق".

كان باسم مرسي دخل في مشادة مع أحد المشجعين وليس الجمهور الذي حضر مباراة حرس الحدود وتسبب الأمر في هجوم عنيف ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير الدراويش قبل أن يؤكد مدير المركز الإعلامي السابق للنادي أنه تم إيقافه وعرضه للبيع.
 

باسم مرسى الاسماعيلى حرس الحدود الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك

ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»

«الزراعة»: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بقيمة 72 مليون دولار

«طريق النجوم».. «الشركة المتحدة» تطلق الموسم الثانى من «الدوم» غدا

مرسوم ملكي خاص بتعديل نظام الجنسية السعودية

أمطار غزيرة على عدة أنحاء.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال