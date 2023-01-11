«على راسى».. باسم مرسى يعتذر لجماهير الإسماعيلى

وجه باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اعتذارا لجماهير الدراويش على ما بدر منه في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

كان الإسماعيلي قد تعرض للخسارة أمام حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال باسم في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للإسماعيلي على فيسبوك " المشكلة الأخيرة اللي حصلت مع الجماهير، كانت مشكلة شخصية مع أحد المشجعين، مش مقصود منها أي حاجة، جمهور الإسماعيلي على راسي، معملتش معاهم مشكلة نهائيا".

وأضاف: "المسئولون في النادي تفهموا الموقف، كان هناك شخص في المقصورة هو من فعل ذلك وأنا أحترم جمهور الإسماعيلي وأقدم الشكر لكل الجماهير، والأمور ستعود إلى نصابها الصحيح وستتحسن نتائج الفريق".

كان باسم مرسي دخل في مشادة مع أحد المشجعين وليس الجمهور الذي حضر مباراة حرس الحدود وتسبب الأمر في هجوم عنيف ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير الدراويش قبل أن يؤكد مدير المركز الإعلامي السابق للنادي أنه تم إيقافه وعرضه للبيع.

