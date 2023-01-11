التصريح بدفن ضحايا انهيار حفرة صرف صحى بالشرقية

صرحت النيابة العامة بالشرقية بدفن جثة شخصين انهارت عليهما حفر الصرف الصحي بقرية أولاد موسى بدائرة مركز شرطة أبوكبير عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار حفر الصرف الصحي على عدد من الأشخاص بقرية اولاد موسى بدائرة مركز شرطة أبوكبير.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام شخصين بعملهما برفقة 3 من زملائهما في حفر بيارة صرف صحي عمقها 3 أمتار بجوار مقابر القرية انهار عليهما الحفر، وحاول زملاؤهم والأهالي إنقاذهما، وتمكنوا من استخراجهما من أسفل الحفر فاقدين للوعي وإنقاذ 3 آخرين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجري نقل جثتيهما إلى مستشفى أبوكبير المركزي؛ ليلفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء محاولة إسعافهما بالمستشفى، وتم إيداع جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.