الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» توضح إمكانية تفاوض روسيا مع الغرب قبل تحقيق أهدافها

بوتين
بوتين

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الكرملين أعلن اليوم عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات مع الغرب بخصوص الملف الأوكراني، مؤكدا أن أي مفاوضات ستكون مع الغرب أو الولايات المتحدة على نحو خاص يجب أن تراعي شروط الأمر الواقع، أي يجب أن تعترف الدول الغربية بأراضي المقاطعات الأربع على أنها أراض روسية.

وتابع مشيك، أنه يجب إعطاء الضمانات الأمنية لموسكو وهي أن تكون أوكرانيا دولة حيادية لا تشكل خطرا على الثقافة الروسية وعلى مصالح المواطن الروسي، والمؤشرات الحالية لا تشير لإمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من جهة أخرى نظرا إلى الخطوات التصعيدية من قبل جميع الأطراف.

وأضاف أن جميع الخطوات الأوروبية الغربية، لا سيما الأمريكية، في تقديم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني، وأيضا الدعوات الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى الجانب الأوكراني لا تشير لإمكانة المفاوضات في الوقت الحالي، بالرغم من إعلان الكرملين استعداده لهذه المفاوضات، لكن التصعيد بين جميع الأطراف هو المؤشر الوحيد الحالي.

واختتم بأن القوات العسكرية الروسية ستواصل تحقيق الأهداف جميعها، وربما تصريحات الكرملين اليوم تتزامن مع التقدم الكبير الذي أنجزه الجيش الروسي الساعات الماضية في مدينة سوليدار، إضافة إلى مدينة باخموت، والأنباء تتحدث عن سيطرة الجيش الروسي بشكل تام على مدينة سوليدار، بالرغم من أن وزارة الدفاع الروسية حتى هذه اللحظة لم تؤكد هذه الأنباء.

موسكو الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاوضات مع الغرب الملف الأوكراني الدول الغربية أراضي روسية المقاطعات الأربعة

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