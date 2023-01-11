الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مبادرة تجميلية.. أقباط أبو تيج يزينون كنائسهم بتلوين صناديق القمامة

مبادرة تجميلية
مبادرة تجميلية

أطلقت كنيسة القديس العظيم أبومقار بايبارشية ابوتيج، بمحافظة أسيوط، مبادرة تجميلية اعتمدت على رسم وتلوين فناء وصناديق القمامة، بالكنيسة.

وجاء ذلك تحت اشراف مطران الايبارشية الانبلا انداروس، ورعاة الكنيسة القس كيرلس والقس مقار.

والأنبا اندراوس مطران ابو تيج من مواليد القاهرة في 23 مايو 1946 م، حصل على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1968 م، وكان يعمل محاسبًا ببنك الإسكندرية بدمنهور وأبو حمص قبل الرهبنة، وخدم بدمنهور، واهتم بخدمة العمال بها.

وبلغ عمره وقت السيامة 34 عامًا، وسيم قسا في 21 مارس 1978، وترقى قمصا في 5 أغسطس 1978، وعُيِّن بعدها أمينًا لدير الأنبا بيشوي.

وفي حبرية البابا الراحل شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة شئون الإيبارشيات - لجنة العلاقات الكنسية - ثم بعدها أصبح عضو في لجنتيّ شؤون الإيبارشيات ومناهج التربية الكنسية في المجمع المقدس.

وفي عام 2018 م، قام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بترقيته مُطرانًا مع خمسة أساقفة آخرين.

من جهة اخرى، صلى نيافة الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الجمعة الماضية، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمهندسين (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وفي السياق ذاته استقبل نيافته، السبت الماضي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومدير الأمن اللواء هشام أبو النصر والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان وشيوخ الأزهر، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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