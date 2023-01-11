الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يدعو إلى عدم «التسرع» فى إعلان الانتصار فى معركة سوليدار

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد الكرملين، الأربعاء، على أهمية عدم "التسرع" في إعلان الانتصار في سوليدار، بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية سيطرتها على البلدة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية"، مضيفًا أن هناك "ديناميكية إيجابية في التقدم" في سوليدار. وحيّا بيسكوف "بطولة مقاتلينا".

ورأى أن "النجاحات التكتيكية مهمة جدًا بالطبع".

وكان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، قد أعلن الأربعاء أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفًا أن "القتال في الشارع" يتواصل.

ونفت أوكرانيا الأنباء، وأعلن جيشها أن "سوليدار كانت وستبقى أوكرانية".

وقال بيسكوف إن التقدم المحرز في سوليدار "أُحرز بكلفة كبيرة".

الكرملين سوليدار فاغنر شرق أوكرانيا أوكرانيا

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