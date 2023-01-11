تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من المسابقة، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، على إستاد "الملك فهد الدولي" في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلان ميندي.

خط وسط الملعب: توني كروس – فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة اليوم لخدمات الثنائي ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني، وغيابهما عن قائمة الفريق؛ بسبب الإصابة.

ويعاني ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، من إصابة في النعل من القدم اليمنى، بينما يعاني أوريلين تشواميني، لاعب وسط الفريق، من إصابة في النعل من القدم اليسرى.

تشكيل فالنسيا المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل فالنسيا المتوقع لمواجهة ريال مدريد، كالآتي:

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: تييري كوريا - إيراي كوميرت - مختار دياخابي - خوسيه جايا

خط وسط الملعب: يونس موسى - هوجو جيامون - إيلاش موريبا

في خط الهجوم: سامو كاستييخو - إدينسون كافاني - صامويل لينو

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بالفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس، في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

بينما ستُقام مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، غدًا الخميس.