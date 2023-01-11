الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: متابعة دورية للانتهاء من المستشفيات فى أقرب وقت

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمشروعات قطاع الصحة، وذلك بهدف الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني ودخولها الخدمة لتقديم خدمات طبية أفضل لمواطني الغربية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم، لتفقد مشروعات إنشاء مستشفى طنطا العام، مستشفى السنطة المركزي ومستشفى الأورام الجديد، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والمحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي مركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال الحفر والتمهيد لوضع طبقة الأساسات الخاصة بالمستشفى والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة  15 مليون نسمة.

ويتكون المستشفى من 4 مبانٍ تشمل (مبنى رئيسيًا، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرًا (170 سريرًا داخليًا، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلًا عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي، إلى جانب 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، فضلًا عن قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما يضم المستشفى قسمًا للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي، 6 أسرة)، وقسمًا للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR)   لمختلف الفئات العمرية.

كما تفقد رحمي مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام والتي تشمل أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٦٨%.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه، لتستوعب ١٩٠ سريرًا  و٢٣ حضانة إلى جانب (٥ غرف عمليات رئيسية، ١ قيصرية، ٢ ولادة طبيعة، ٢ عنبر عناية مركزة سعة  ١٥ سريرًا، قسم الغسيل الكلوي، العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ)، حيث وجّه المحافظ بعرض تقرير فني مفصل عن إجمالي الأعمال المتبقية، تمهيدًا لمناقشته مع وزارة الصحة.

رحمي متابعة دورية للانتهاء المستشفيات أقرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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