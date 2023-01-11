وفاة فتاة أسفل عجلات قطار فى الشرقية

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكك الحديدية بناحية مزلقان الجمباز بمدينة الزقازيق فى الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "شمس أ م" 22 عاما مقيمة شارع فاروق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية ورود إشارة شرطة النجدة لقسم أول الزقازيق بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان الجمباز بالزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين أثناء عبور الفتاة مزلقان السكك الحديد تصادف قدوم قطار واصطدم بها وتوفيت في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.