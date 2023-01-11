«الداخلية» تضبط قضية غسيل أموال بـ5 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى، وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة.

وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك.

وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ5 ملايين جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.