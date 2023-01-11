الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرز بـ15 جنيهًا والزيت بـ35.. أسعار السلع فى معارض «أهلا رمضان»

أهلا رمضان
أهلا رمضان

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل المنتجات الغذائية طوال الوقت، وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية.

وأعلنت وزارة التموين أسعار بعض السلع في المعارض التي تم افتتاحها، حيث يتم طرح الأرز الأبيض بمعارض أهلا رمضان نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها، واللحمة البلدي 130 ‏جنيها، وسعر كيلو السكر من 14.5 إلى 16 جنيها، وتتوسع الوزارة في إنشاء عدد ‏كبير من تلك المعارض بكل محافظة بحد أدنى 5 ‏معارض طبقا لتوجيهات الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، كما ستعمل معارض "أهلا رمضان"، بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يرغب في الاشتراك بها، إضافة إلى إعداد ركن بكل سلسلة ‏تجارية تحت مسمى "أهلا رمضان".

كما أعلنت الوزارة عن طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كما توفر الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة بفروع الشركات التابعة  لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز، التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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