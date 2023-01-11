النصر السعودي: صفقة رونالدو كانت تحت إشراف محمد بن سلمان

كشف نادي النصر السعودي حقيقة التقارير الصحفية، التي أكدت زيادة في راتب لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بسبب ملف كأس العالم لعام 2030.

وقالت صحيفة ليكيب في مصادر لها منذ أيام، إن رونالدو سيتقاضى 400 مليون وليس 200 كما يشاع، وذلك يرجع إلى أن 200 مليون زيادة هذه ترجع إلى دور رونالدو في الملف المنتظر الثلاثي بين السعودية، مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

وقال النصر في بيانه الرسمي: “يوضح نادي النصر أنه على عكس التقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لا ينطوي على التزامات تخص ملف كأس العالم، ينصب تركيزه الرئيسي على النصر وتحقيق أهدافه مع الفريق”.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success. — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023

وأنهى التقرير حديثه، بأن صفقة رونالدو كانت بإشراف من العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان.

ولم يبدأ البرتغالي الدولي رونالدو المشاركة بعد مع النصر؛ نظرًا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه منذ أن كان لاعبًا لمانشستر يونايتد، لكن تأثيره بدأ يظهر بالفعل خارج الملعب.

وغاب رونالدو عن صفوف النصر في المباراة التي انتهت بالفوز على الطائي 2 - 0 يوم الجمعة، كما سيغيب عن المباراة المقررة أمام الشباب يوم السبت المقبل، بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه بسبب قيامه بالإطاحة بهاتف من يد مشجع لفريق إيفرتون في أبريل الماضي.

وذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي النصر السعودي أنهت تعاقد المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانه في قائمة الفريق الرسمية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر كشفت لها عن أنه :"تمت مخالصة الدولي الكاميروني قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري، ما يعني أن عقوبة إيقاف الدون لمباراتين بدأ تطبيقها قبل المباراة التي فاز بها النصر بهدفين.

وأضافت الصحيفة أن أولى مباريات رونالدو مع النصر ستكون المباراة المقررة أمام الاتفاق في المرحلة بعد المقبلة من الدوري على ملعب "مرسول بارك" في الرياض.