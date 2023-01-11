الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على ربيع يواصل تصوير «نصى التانى» ويستعد لفيلم جديد

على ربيع
على ربيع

يواصل على ربيع، حاليًا، تصوير مشاهده في مسلسل "نصي التاني" المكون من 10 حلقات، ويعتمد المسلسل على فكرة الحلقات المنفصلة المتصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي رومانسي عن شاب يدعى أحمد "علي ربيع"، الذى يجسد دور موظف في بنك يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نورالدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

وتعاقدت النجمة بسنت شوقى على البطولة النسائية للعمل، حيث تظهر خلال حلقتين من المسلسل الذى يعتمد على ظهور أكثر من بطلة، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، حيث من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال العام المقبل.

على جانب آخر، يبدأ الفنان على ربيع تصوير فيلمه السينمائي الجديد «بعد الشر» عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالفيلم وترشيح الأبطال، وذلك بعد أن تعاقدت النجمة هنا الزاهد على القيام بدور البطولة النسائية أمامه للمرة الأولى في السينما.

ويعقد على ربيع جلسات شبه يومية مع مخرج العمل عمرو صلاح، للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم الذى دخل المرحلة النهاية من الكتابة.

وعلم «الدستور» من مصدر مقرب من على ربيع، أنه سيكون خارج السباق الرمضانى هذا العام ليكون العام الثانى على التوالى الذى يتغيب فيه عن المشاركة فى الماراثون الرمضانى.

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع في السينما هو فيلم "زومبي"، ويجسد بطل الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

نجم الكوميديا علي ربيع علي ربيع مسلسل نصي الثاني نصى الثانى بعد الشر

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على ربيع يواصل تصوير «نصى التانى» ويستعد لفيلم جديد

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