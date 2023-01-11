الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران طنطا يصل أستراليا فى زيارة رعوية لمدة 4 أسابيع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مطار سيدني الدولي بأستراليا.

وكان فى استقباله الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها، وعدد من شعب الكنيسة يتقدمهم القمص صموئيل وديع شيخ كهنة كاتدرائية القديسة العذراء مريم والشهيد مارمينا، وذلك فى زيارة رعوية لمدينتي سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا وبرزبن عاصمة ولاية كوينزلاند.

وتستمر الزيارة لمدة ٤ أسابيع حتى يوم الجمعة الموافق ١٠ فبراير، يقوم خلالها بعقد مؤتمر العائلات السنوي، وزيارة كنائس الإيبارشية، ودير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والمدارس القبطية، وقد أعدت إيبارشية سيدني برنامج خاص لزيارة الأنبا بولا.

الانبا بولا مطران طنطا الأنبا بولا الانبا شنودة الانبا شنودة رئيس المتوحدين الأنبا بولا مطران البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثان البابا تواضروس

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عام الفلاح المصرى

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