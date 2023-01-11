محمد نشأت العمدة: حضور الرئيس مؤتمر التحالف الوطني يؤكد أهميته الشديدة في الدعم والمساندة

أشاد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والجميع، للمشاركة والمساهمة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والعمل على زيادة أرقام التبرعات، وتأكيد الرئيس على تواصله الدائم مع كيانات العمل الأهلي، واستماعه دائما لجميع الأفكار التي تتناسب مع ظروف المجتمع المصري.

وقال نشأت العمده في تصريح صحفي له، إن تصريحات الرئيس السيسي ودعوته خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، انطلاقة للأمام في العمل الأهلي، كما أن حضوره للمؤتمر، تأكيد على أهمية دوره المساند لجهود الدولة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا طوال الفترة الماضية وخطته للعمل في المستقبل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي، أوضح خلال كلمته، على أن عام ٢٠٢٢ كان عام المجتمع المدنى، لكن ظروف 2023 قد تحتاج إلى جهد أكبر من 2022، بسبب الأزمات العالمية التي أثرت على دول العالم كافة، وهو ما يؤكد على استمرار جهود الدولة في مساندة العمل الأهلي التنموي، وتعزيز عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي ودفع جهوده للامام خلال العام الجاري.

كما أشاد نائب الصعيد بتوجيه الرئيس، التحية لبعض النماذج المستفيدة من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا إنّهم أصبحوا نموذجا وقدوة لغيرهم، متمنيّا لهم التوفيق، ولكل الكيانات المهتمة بالعمل الخيري داخل أو خارج التحالف الوطني للعمل الاهلي.

واختتم النائب محمد نشات العمده، بالتأكيد على أن الجهود التي بذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي على الأرض خلال العام الماضي، أكدت على دوره الهام لتعزيز الدعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير دعم نقدي وصحي، وهو ما يعد استكمالا لجهود الدولة ومختلف برامجها الضخمة في الحماية الاجتماعية.