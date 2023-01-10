إحباط محاولة لاغتيال نائبة رئيس كولومبيا بـ«عبوة ناسفة»

أعلنت نائبة رئيس كولومبيا فرانسيا ماركيز، عن أول امرأة من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب، اليوم الثلاثاء، أن حراسها أحبطوا محاولة لاغتيالها.

وكتبت ماركيز عبر تويتر: "تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوجرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة (عائلتي)" في قرية يولومبو في سواريز بمديرية كاوكا، جنوب غرب، التي كانت تنوي زيارتها.

وأضافت نائبة الرئيس التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها، "هذه محاولة جديدة لقتلي"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها، أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من "مادة شديدة الانفجار من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم ومسامير" مع صاعق تفجير.

وتلقى حراسها تحذيرات من وجود "أشخاص مشبوهين" و"عناصر غريبة" على الطريق المؤدية إلى القرية.