الطاقة الجديدة: ننتظر قرار تخصيص أراضى محطات غربى سوهاج وأسوان

كشف مصدر مسئول في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن اقتراب الهيئة من الحصول على قرار بتخصيص مجموعة من الأراضي في منطقتي غرب سوهاج وغرب أسوان؛ لإقامة محطات طاقة رياح ضمن مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن هناك 16 قطعة مخصصة للشركات لإقامة محطات ضمن المرحلة الأولى التجريبية لإنتاج الهيدروجين النظيف، وفي الأيام القادمة متوقع صدور قرار بالأراضي الجديدة التي سوف تؤل ملكيتها لصالح الهيئة لتخصيصها للشركات الموقعة على اتفاقيات على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وأصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الحادية عشرة، متضمنة رصدا لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021 /2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.

وقد تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز العديد من النجاحات، شملت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مشروعات الطاقة المتجددة، وتتجاوز التقديرات الأولى لإجمالي إنتاجية المرحلة الأولي لهذه المشروعات من الهيدروجين الأخضر حاجز 1.5 مليون طن، فيما تتخطى إجمالي كافة المراحل 5 ملايين طن، وهو ما يشير إلى تنافسية مصر في هذا المجال، وغناها بموارد طبيعية سواء من حيث سرعات الرياح المتميزة، ومعدلات سطوع الإشعاع الشمسي، وكذلك سواحل بطول 3000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، بخلاف البنية التحتية المتطورة.