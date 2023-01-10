تيبو كورتوا يتحدث عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودى

تحدث تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

وفسخ رونالدو النجم السابق لريال مدريد، عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين قبل انطلاق مونديال قطر 2022 ثم انتقل بعرض خرافي إلى النصر السعودي.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية اليوم، "انتقال كريستيانو يوضح أن هذا البلد يرغب في تطوير الرياضة".

وأضاف: "كريستيانو اختار القدوم إلى هنا بناء على قراره، لكن هذا يظهر أن السعودية ترغب في التطوير، لقد تعاقدوا معه من أجل الفوز بالدوري".

واتفق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي مع كورتوا في نفس وجهة النظر وقال "كريستيانو صفقة مذهلة، نتمنى له التوفيق، إنه أسطورة نادينا مثل جاريث بيل الذي اعتزل بالأمس، سيبقيان في قلوب كل المدريديين".

وأشار: "الألقاب دائمًا مهمة في هذا النادي، العام الماضي منحنا الكثير من الثقة لهذا الموسم، نتمنى أن تتكرر نفس الإنجازات هذا العام".

وأكد: "نقاتل على كافة الألقاب، لدينا لقب قريب للغاية سنحاول الفوز به، الهدف هو كأس السوبر حاليًا" والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا بالسوبر الإسباني



وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ألفارو أودريوزولا، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجيز.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتن.

الهجوم: ماريانو دياز، إدين هازارد، ماركو أسنسيو، رودريجو، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.

ويلتقي ريال مدريد فريق فالنسيا ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المحلي، يوم الأربعاء المقبل في التاسعة مساءً، فيما سيواجه برشلونة فريق ريال بيتيس، يوم الخميس في التاسعة أيضًا وكلتا المباراتين على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.