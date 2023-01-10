الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مخاوف من فيضانات مدمرة.. العواصف تقتل 14 شخصًا فى كاليفورنيا

فيضانات
فيضانات

شهدت ولاية كاليفورنيا اليوم الثلاثاء، أمطارًا غزيرة بالتزامن مع العواصف المتعاقبة التي أودت بحياة 14 شخصًا ودفعت السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق بما فيها "مونتيسيتو".

وقال مكتب حاكم الولاية جافين نيوسوم، إن العواصف الشتوية تسببت في مقتل 14 من سكان الولاية، أي أكثر من ضحايا حرائق الغابات في العامين الماضيين.

وأضاف: "لا تزال أمامنا عدة أيام من الطقس الشتوي الردىء" داعيًا المواطنين إلى "الانتباه واليقظة".

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مكتب المسئول المحلي، أنه في مدينة باسو روبلز الصغيرة الواقعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو، جرفت السيول طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات الإثنين ولا يزال مفقودًا.

إجلاء السكان

وأمرت السلطات بإجلاء منطقة مونتيسيتو الساحلية شمال لوس أنجليس التي يقيم فيها المشاهير أمثال الممثلة جنيفر أنيستون ومقدمة البرامج التليفزيونية أوبرا وينفري.

كاليفورنيا الولايات المتحدة سقوط 14 قتيلا تحذيرات عواصف شتوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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