محافظ أسيوط يسلم 30 دراجة هوائية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين

سلم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، 30 دراجة هوائية إلى أبناء وأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق بين الشباب والرياضة وجمعية المحاربين القدامي، وفي إطار مبادرة "دراجتك صحتك" للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة وتساهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للفرد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر ثقافة ممارسة الرياضة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الرياضة داخل المجتمع كأسلوب حياة لما لها من الآثار الإيجابية في الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، مشيرًا إلى أن الدراجات الهوائية تعتبر وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

وأكد أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تكوين الشخصية القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات التنمية في شتى المجالات.

وقال المحافظ إن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات واتاحة الفرصة لاستخدام وسائل التنقل النشط، مشيرًا إلى إنه تم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجمعية المحاربين القدامى لتسليم 30 دراجة لأسر الشهداء والضحايا ضمن مبادرة (دراجتك صحتك)، في إطار حرص الدولة على تشجيع ممارسة ركوب الدرجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% على الأقل.

من جهته، أكد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الوزارة أطلقت تلك مبادرة (دراجتك صحتك) لبيع الدراجات للشباب بسعر أقل من سعر السوق بـ30%، في إطار حرص الدولة على تشجيه ممارسة ركوب الدرجات، لافتًا إلى إنه تم التنسيق بين مديرية الشباب وجمعية المحاربين القدامى لتسليم 30 دراجة لأسر الشهداء والضحايا ضمن المبادرة، منوها إلى أن جمعية المحاربين القدامى دعمت الدراجات بجانب دعم الوزارة ليصل الدعم إلى 50 % ويتحمل المستفيد 50% من ثمن الدراجة.