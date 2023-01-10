الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم متهم بالتنقيب عن الآثار نصف مليون جنيه بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالتنقيب عن الآثار بالسجن 3 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه، بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم بتنقيب المتهم عن الآثار وبحوزته المعدات الخاصة بالحفر.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم أثناء التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

التنقيب عن الآثار السجن 3 سنوات غرامة الحفر

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وائل لطفي

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