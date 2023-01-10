جواو فيليكس فى لندن لإجراء «فحص تشيلسى» الطبى

اقترب البرتغالي جواو فيليكس، جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانتقال لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم جواو فيليكس بالرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس خلال الفترة المقبلة بسبب تدهور العلاقة بينه وبين دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، صحفي الانتقالات بـ"سكاي سبورتس"، فإن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال جواو فيليكس لصفوف تشيلسي.

وسبق أن ذكرت شبكة ريليفو أن عملية انتقال جواو فيليكس إلى تشيلسي تسير على قدم وساق، مؤكدة أن اللاعب وافق من خلال وكيله على تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد لمدة عام واحد، مع وجود شرط للرحيل على سبيل الإعارة بدون شرط للشراء.

وتابع رومانو أن اللاعب سيسافر إلى لندن خلال الساعات المقبلة من أجل الخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود للانضمام بشكل رسمي للفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي ستدفع 11.5 مليون يورو لأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى تحملهم راتب اللاعب للفترة المتبقية من الموسم وهو ما سيصل إلى 4 مليون يورو.

فيليكس انضم لأتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو، ولعب 129 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، وسجل 33 هدفًا وصنع 18 لزملائه، وشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022، التي ودعوها من الدور ربع النهائي أمام المغرب.

وسبق أن ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا الذي يعتبر المرشح الأكثر دهشة، ولكن فرصها ضئيلة في ظل المنافسة الشرسة مع يونايتد وتشيلسي على ضم فيليكس.

وأكدت "ماركا" أن أرسنال هو الطرف الأكثر حظًا في التعاقد مع فيليكس، خاصة عقب إصابة جابرييل خيسوس مع منتخب البرازيل خلال بطولة كأس العالم، التي ستبعده عن الملاعب فترة لن تقل عن 7 أشهر.