الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليفاندوفسكي يقود قائمة برشلونة لمنافسات السوبر الإسباني بالرياض

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض بطولة السوبر الإسباني، بالسعودية.

وتقام بطولة السوبر الإسباني بي 4 أندية، وهي ريال مدريد وفالنسيا وبرشلونة وريال بيتيس.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي قائمة برشلونة لبطولة السوبر الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة للسوبر الإسباني على النحو الآتي:

حراس المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، إيناكي بينا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، سيرجي روبرتو، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جوليس كوندي، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، بيدري، جافي، بابلو توري، فرانك كيسي.

الهجوم: فيران توريس، ممفيس ديباي، رافينيا، عثمان ديمبيلي، آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي.

ويواجه برشلونة فريق ريال بيتيس، يوم الخميس في التاسعة أيضًا وكلتا المباراتين على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، فيما سيلتقي ريال مدريد نظيره فالنسيا، مساء غدًا في التاسعة مساءً بالدور نصف النهائي للبطولة.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 15 يناير الجاري على نفس الملعب.

وتأتي إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية بعد نجاح إقامتها في السنوات الأخيرة، حيث حظيت بحضور جماهيري كبير في ظل مشاركة برشلونة وريال مدريد.

وحقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني في الموسم الماضي، عقب الفوز على غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة امتدت لوقت إضافي.

ثم حقق ريال مدريد لقب السوبر بالفوز على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وفالنسيا في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

تشافي هيرنانديز برشلونة السوبر الاسبانى ريال مدريد فالنسيا ريال بيتيس

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