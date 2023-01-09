الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الأوقاف الفلسطينى يُشارك فى مؤتمر السعودية للحج والعمرة

وزير الأوقاف الفلسطينى
وزير الأوقاف الفلسطينى خلال مشاركته فى مؤتمر السعودية

شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الإثنين، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الجودة في منظومة الخدمات" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المؤتمر أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، بمشاركة عدد من الملوك والأمراء ووزراء الحج والأوقاف في الدول العربية والإسلامية وممثلي الجاليات المسلمة.

وقال البكري، إن مشاركة وزارة الأوقاف الفلسطينية في هذا المؤتمر المهم جاء؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وباقي المؤسسات ذات العلاقة، خاصة الخدمات المتعلقة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأشار  وزير الأوقاف الفلسطيني إلى أن التطور الملموس في الخدمات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية والذي تم ملاحظته من خلال المؤتمر، يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، على تقديم كل ما هو جديد للحجاج، وفق أحدث التقنيات التي توفر الراحة والأمان والسرعة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف ومن خلال الإدارة العامة للحج والعمرة، ستبدأ بتطبيق الإجراءات الجديدة والمقررة من قبل وزارة الحج والعمرة، خاصة آلية التعامل الالكترونية التي توفر السرعة وضمان سلامة الإجراءات.

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بمشاركة 57 دولة.. السعودية تنظم مؤتمر خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج»

ونظمت المملكة العربية السعودية، الإثنين، فعاليات أكبر معرض ومؤتمر دولي متخصص في خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج".

وانطلقت فعاليات المؤتمر بمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات".

ويقدم إكسبو الحج العديد من الخدمات والحلول المبتكرة؛ للارتقاء بجودة المقدمة الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويعتبر إكسبو الحج منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير منظومة الحج والعمرة، وذلك بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل.

كما يعد مؤتمر السعودية نافذة مهمة لتوطيد أواصر التواصل مــع جميع دول وشعوب العالم العربى والإسلامي إقليميًا وعالميًا، انطلاقًا مــن رؤيـة المملكة 2030، لتقـديم استـراتيجية متكاملـة لتطويـر منظومـة الحج والعمرة وتسخير الطاقات والإمكانـات لخدمـة ضيوف الرحمن.

فلسطين الحج والعمرة مدينة جدة السعودية الأوقاف الفلسطينية

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حدث فى مؤتمر التحالف

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