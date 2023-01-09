ضبط 2400 كيلو لحوم فاسدة بحملة تفتيشية بالباجور

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بمركز ومدينة الباجور، أثناء حملة تفتيشية على جميع أنحاء محلات المركز، عقب تكليف من الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، ولجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والمهندسة مروة زهران، رئيس مجلس ومدينة الباجور.

بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك محمد خليفة وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور عمرو الزرقاني والدكتور محمود ندا، تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مفرومة وكبدة ودواجن مجهولة المصدر بإجمالى وزن 2400 كجم فى مركز الباجور وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار الحملات التموينية المكثفة بمراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التلاعب، حيث تم اليوم تحرير(181) محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملات اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن المحاضر التى تم تحريرها خلال أعمال الحملات تنوعت ما بين (68) مخالفة مخابز، و(113) مخالفة أسواق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمركز قويسنا وضبط (طن) أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلا عن تحرير محضرين جنح بمركز السادات، أحدهما بناحية الأخماس ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية والتحفظ على (5) طن عدس أحمر مجهول المصدر، والآخر بناحية الخطاطبة ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية وضبط (25) طن أسمدة زراعية بدون مستندات دالة على مصدرها.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.