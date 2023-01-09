الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف من خلال مبادرتها “حق الوطن”- والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية- توزيع مائتي طن لحوم، على مائتي ألف أسرة شهريًّا، لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية.

وتنطلق عملية توزيع 20 طنًّا من اللحوم (الدفعة السادسة والعشرين) يوم الأحد 15/ 1/ 2023م وحتى الخميس 19/1/2023م، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الغربية- الدقهلية- سوهاج- الشرقية- المنوفية- شمال سيناء- مرسى مطروح- السويس- البحر الأحمر )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 861 طنًّا من اللحوم حتى الآن.

يذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام الثاني على التوالي جمعًا وتوزيعًا على الحسابات البنكية التالية: 

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب.

الأوقاف توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

«الدستور» تكشف تفاصيل الجلسة العاصفة بين كلاتنبرج ومسئولى اتحاد الكرة بسبب التحكيم

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

شيريهان شوكت تكشف تفاصيل مُشاركتها في «حظك اليوم»

مسلسلات رمضان 2023| منى زكي تُكثف جلسات التصوير للانتهاء من «تحت الوصاية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس