«الأوقاف»: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف من خلال مبادرتها “حق الوطن”- والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية- توزيع مائتي طن لحوم، على مائتي ألف أسرة شهريًّا، لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية.

وتنطلق عملية توزيع 20 طنًّا من اللحوم (الدفعة السادسة والعشرين) يوم الأحد 15/ 1/ 2023م وحتى الخميس 19/1/2023م، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الغربية- الدقهلية- سوهاج- الشرقية- المنوفية- شمال سيناء- مرسى مطروح- السويس- البحر الأحمر )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 861 طنًّا من اللحوم حتى الآن.

يذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام الثاني على التوالي جمعًا وتوزيعًا على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب.