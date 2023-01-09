وزيرة الثقافة تشهد افتتاح متحف «رموز ورواد الفن المصري» (صور)

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، متحف "رموز ورواد الفن المصري" بعد تطويره.

وحضر فعاليات الافتتاح كل من المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، ولجنتي الثقافة والإعلام بمجلسي النواب والشيوخ، وجمعية أبناء فناني مصر، وجموع الفنانين المصريين بمقر المركز.





وشارك عدد من الفنانين في الافتتاح؛ أبرزهم الفنان فاروق فلوكس، والفنان سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين وذواتهم، واستقبل ساحة المركز عدد من المسرحيين وقيادات وزارة الثقافة والفنانين للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف.





ومتحف "رموز ورواد الفن المصري" يعتبر المتحف الفني المتخصص الوحيد في الوطن العربي، بما يحتويه من مقتنيات لكبار الفنانين المصريين منهم: “نجيب الريحاني، زكي طليمات، سيد درويش، يوسف وهبي، توفيق الحكيم، صلاح جاهين، داود حسني، نبيل الألفي، علوية جميل، أمينة رزق، محمد الكحلاوي، توفيق الدقن، محمود عزمي، السيد راضي، محمد رضا، إبراهيم سعفان، عبد المنعم إبراهيم، عدلي كاسب، شكري سرحان، حسن عابدين، عبد الحفيظ التطاوي، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سمير العصفوري، فهمي الخولي، عقيلة راتب، عمر الحريري، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، مشيرة إسماعيل، محمود الجندي، محمد شوقي، أحمد راتب، سناء شافع، سيد زيان، مجدي وهبة، ومحمد متولي، محمود مسعود، المنتصر بالله، سهير الباروني، جمال إسماعيل، صلاح رشوان، طلعت زكريا، فاروق يوسف، محمد عناني، حسن الديب، وآخرين من رواد الفن المصري. بالإضافة إلى مخطوطات بخط اليد لبديع خيري ومارون النقاش ومحمد التابعي وأبو السعود الإبياري”.