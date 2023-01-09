مسلسلات رمضان 2023| منى زكي تُكثف جلسات التصوير للانتهاء من «تحت الوصاية»

واصلت الفنانة منى زكي، تصوير مشاهدها بمسلسل “تحت الوصاية” للحاق بسباق الدراما الرمضانية 2023.

وكشفت مصادر بفريق العمل لـ“الدستور”، أن صناع المسلسل بقيادة المخرج محمد شاكر خضير كثفوا ساعات التصوير للانتهاء من مشاهد العمل،وأكدت أن مشاهد العمل أغلبها يتم تصويرها في دمياط، في حين أنه من المقرر الانتقال إلى القاهرة قريبًا، لتصوير بقية المشاهد.

وشهدت مدينة عزبة البرج بدمياط، بناء الديكورات الخاصة ببعض المشاهد الخاصة بالمسلسل وتقدم الفنانة مني زكي مسلسل "تحت الوصاية" في السباق الرمضاني القادم بعد غياب موسمين.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.