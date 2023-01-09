إمساكية رمضان 2023 ومواقيت الصلاة فى القاهرة

عدة أسابيع تفصلنا عن شهر رمضان الذي حددت البحوث الفلكية بدايته في نهاية مارس المقبل، ليبدأ معه المسلمون في الصوم 30 يوما وإقامة شعائره المتمثلة في صلاة التراويح.

ويبحث المسلمون هذه الفترة عن إمساكية رمضان 2023 ومواقيت الصلاة في كل محافظة والتي تختلف اختلافا طفيفا من محافظة لأخرى تبعًا لاختلاف موقعها الجغرافي.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي إمساكية رمضان 2023 ومواقيت الصلاة في القاهرة.

موعد شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان حسب الحسابات الفلكية في 23 مارس المقبل، ويبدأ المسلمون صوم رمضان بعد الرؤية الشرعية للهلال التي تثبت بداية شهر رمضان، وتتم رؤيته في اليوم 29 من شهر شعبان فإذا تم مولد الهلال يكون اليوم التالي هو الأول من رمضان وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم الثاني هو الـ30 من شعبان.

إمساكية رمضان 2023