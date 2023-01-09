الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إمساكية رمضان 2023 ومواقيت الصلاة فى القاهرة

الصلاة
الصلاة

عدة أسابيع تفصلنا عن شهر رمضان الذي حددت البحوث الفلكية بدايته في نهاية مارس المقبل، ليبدأ معه المسلمون في الصوم 30 يوما وإقامة شعائره المتمثلة في صلاة التراويح.

 ويبحث المسلمون هذه الفترة عن إمساكية رمضان 2023 ومواقيت الصلاة في كل محافظة والتي تختلف اختلافا طفيفا من محافظة لأخرى تبعًا لاختلاف موقعها الجغرافي.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي إمساكية رمضان 2023 ومواقيت الصلاة في القاهرة. 

موعد شهر رمضان 

يبدأ شهر رمضان حسب الحسابات الفلكية في 23 مارس المقبل، ويبدأ المسلمون صوم رمضان بعد الرؤية الشرعية للهلال التي تثبت بداية شهر رمضان، وتتم رؤيته في اليوم 29 من شهر شعبان فإذا تم مولد الهلال يكون اليوم التالي هو الأول من رمضان وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم الثاني هو الـ30 من شعبان.

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إمساكية رمضان 2023

 

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:39 ص06:04 ص12:10 م03:38 م06:15 م07:45 م
الجمعة224 مارس، 202304:38 ص06:03 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
السبت325 مارس، 202304:37 ص06:02 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
الأحد426 مارس، 202304:36 ص06:00 ص12:09 م03:38 م06:17 م07:47 م
الأثنين527 مارس، 202304:34 ص05:59 ص12:08 م03:38 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:33 ص05:58 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
الأربعاء729 مارس، 202304:32 ص05:57 ص12:08 م03:38 م06:19 م07:49 م
الخميس830 مارس، 202304:29 ص05:54 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
الجمعة931 مارس، 202304:28 ص05:53 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
السبت1001 أبريل، 202304:26 ص05:52 ص12:07 م03:38 م06:21 م07:51 م
الأحد1102 أبريل، 202304:25 ص05:51 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:24 ص05:50 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:22 ص05:48 ص12:06 م03:38 م06:23 م07:53 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:21 ص05:47 ص12:05 م03:38 م06:23 م07:53 م
الخميس1506 أبريل، 202304:19 ص05:46 ص12:05 م03:38 م06:24 م07:54 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:18 ص05:45 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
السبت1708 أبريل، 202304:17 ص05:44 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
الأحد1809 أبريل، 202304:15 ص05:43 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:14 ص05:41 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:13 ص05:40 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:11 ص05:39 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الخميس2213 أبريل، 202304:10 ص05:38 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:09 ص05:37 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
السبت2415 أبريل، 202304:07 ص05:36 ص12:03 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأحد2516 أبريل، 202304:06 ص05:35 ص12:02 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:05 ص05:34 ص12:02 م03:38 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:03 ص05:33 ص12:02 م03:37 م06:31 م08:01 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:02 ص05:31 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
الخميس2920 أبريل، 202304:01 ص05:30 ص12:02 م03:37 م06:33 م08:03 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:00 ص05:29 ص12:01 م03:37 م06:33 م08:03 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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موعد أول أيام رجب 2023 والإجازات الرسمية فى شهر رمضان

رمضان امساكية رمضان الحسابات الفلكية شهر شعبان مواقيت الصلاة

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