توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم كيفية توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 مع بداية الاختبارات الشهرية للطلاب بجميع مدارس الجمهورية ومع زيادة عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023، تعرض الدستور التفاصيل الكاملة في التقرير التالي.

توزيع درجات أولى إعدادي الفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات أولى إعدادي والتي ستكون كالتالي لكل مادة :

80% من درجة اختبار نهاية الفصل .

10% من درجة امتحان الشهر .

5% على المواظبة "الانضباط" .

5% على السلوك.

ويعتمد نظام تقييم الصف الأول الإعدادي على3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، تم إجراء الأول في شهر نوفمبر يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول الذي يجريه طلاب الصف الأول الإعدادي الآن في مدارس الجمهورية ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وتشمل الأسئلة تشمل منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله حيث تم توزيع جزئيات الامتحان على الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي

وتهدف وزارة التربية والتعليم من أجراء امتحان الصف الأول الإعدادي ليس حصول الطالب على درجات نجاح فقط بل تقييم ما درسه الطالب والتأكد من تحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى، وأن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكملة بدرجاته بامتحانات الفصل الدراسى الثاني .

توزيع درجات المشروعات البحثية

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات المشروعات البحثية والتى تكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وتكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني".

على أن "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها".