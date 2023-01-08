نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الاسترشادية للترم الأول

مع بداية امتحانات الصف السادس الابتدائي في الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023، يكثر البحث عن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 التي طرحتها وزارة التربية والتعليم كي يتدرب الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات في النظام الجديد.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023

في هذا الموضوع نعرض لكم نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 وجدول امتحانات الصف السادس المتبقي للطلاب في محافظة القاهرة.

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إلى نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 من هذا الرابط هنا.

والذي يضم نماذج مختلفة للصف السادس الابتدائي للمدارس العربي واللغات.

تضم نماذج الوزارة للصف السادس الابتدائي 2023 الآتي

النموذج الاسترشادي الأول

النموذج الاسترشادي الثاني

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات.

جدول امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة

بدأ امتحان طلاب الصف الابتدائي للترم الأول بالفعل منذ الخميس 5 يناير 2023 بامنحان اللغة العربية.

وتستأنف الامتحانات من الغد الاثنين 9 يناير 2023 دراسات من 9 لـ 10:30 صباحا وتربية دينية 11 لـ12:30 مساءا.

الثلاثاء 10 يناير لغة إنجليزية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا وعلوم من 11 لـ12:30 مساءا.

الأربعاء 11 يناير 2023 رياضيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة



في حين تكون مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بمحافظة الجيزة:





من يوم الأحد 15 يناير 2023: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الإثنين 16 يناير 2023: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

