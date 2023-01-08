حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول غدًا بسبب الأمطار

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر بدايتها غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن كل محافظ في محافظته مسئولا عن تقييم الوضع، واتخاذ القرار المناسب وفقا لحالة الطقس.

وأضاف أن الوزارة لم تقرر إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام 2023 غداً بسبب الأمطار وتترك الأمر للمحافظين، لأن الامتحانات يتولى تنظيمها وجداولها المحافظون ومديريات التربية والتعليم.

وأوضح المصدر أن الوزارة تتولى مسئولية امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية التي يتم عقدها مركزيا بشكل موحد على مستوى الجمهورية، مناشدا جميع الطلاب وأولياء الأمور بالتزام الهدوء.