الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فى بيان مُشترك.. بايدن ونظيره المكسيكى يُدينان أعمال العنف فى البرازيل

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، هجوم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، على مراكز السلطة في بلاده، في بيان مشترك صدر الاثنين.

وأضاف القادة الثلاثة المجتمعون في مكسيكو سيتي يومي الاثنين والثلاثاء: "نحن إلى جانب البرازيل بينما تدافع عن مؤسساتها الديموقراطية" و"نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا".

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استنفار الشرطة البرازيلية

انتشرت قوات من الشرطة البرازيلية في نقطة تجمع أقامها أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، في العاصمة برازيليا، الإثنين، بعد يوم من قيام محتجين بشن أسوأ هجوم على مؤسسات الدولة منذ عودة البرازيل للحكم الديمقراطي في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال شهود من "رويترز" إن المئات من رجال الشرطة يرتدون زي مكافحة الشغب بعضهم يمتطون خيولا تجمعوا في الموقع القريب من مقر للجيش في برازيليا مع انسحاب الجنود الذين كانوا متواجدين في المنطقة.

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تفاصيل الحادث في البرازيل

اقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو الأحد مبنى الكونجرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في برازيليا.

وتعهد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بإحالة المتورطين في أعمال العنف للعدالة، بعد أن حطم المتظاهرون النوافذ والأثاث ودمروا أعمالا فنية وسرقوا بنادق وقطعا أثرية.

أعفى رئيس المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، مساء أمس الأحد، حاكم العاصمة برازيليا إيبانييس روشا من منصبه لمدة 90 يوما بسبب ما حدث من قصور أمني.

البرازيل بايدن المكسيك الاحد الأسود اعمال العنف

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