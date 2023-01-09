بعد قراءة سورة مريم أثناء عزاء نجله.. روّاد فيسبوك لـ«جورج وسوف»: ربنا يصبرك

استقبل الفنان جورج وسوف العزاء في نجله وديع، الذي رحل عن عالمنا في الأيام الماضية، حيث أقام الفنان عزاءً لنجله بمسقط رأسه في كفرون سوريا، وبدأ المعزون يتوافدون على العزاء منذ قليل، إذ حرصوا على مواساة سلطان الطرب، ومؤازرته في أزمته، في محاولة منهم لتهدئة أبو وديع، داعين الله أن يصبره في محنته.

وتلى الشيخ ياسر الصالح بعض الآيات من القرآن الكريم، وتحديدا بعض الآيات من سورة مريم، حيث أكد أن سلطان الطرب طلب منه من قبل قراءة سورة مريم أثناء عزاء والدته، كما أكد أنه يحفظ بعض الآيات من القرآن، قائلًا: “أبو وديع مدرسة طلب مني أن أقرأ سورة مريم، أبو وديع يحفظ من كتاب الله، ويتلو كتاب الله، عندما قرأت له سورة مريم كان يردد ورايا حتى كان يرشدني لبعض المقامات الموسيقية”.

ويرصد "الدستور" مواساة الناس للفنان جورج وسوف في سياق السطور التالية:

كتبت ريم مختار من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًة: "ربنا يصبرك ويربط علي قلبك ربنا يهون مصيبتك"، وعلّق أمير زمزم من جمهور الفنان جورج وسوف قائلًا: "ربنا يصبرك يااابو وديع وتعيش وتفتكر والبقاء لله والله يرحمه برحمته الواسعة في الجنة".

ودعا حساب حمل اسم مروة عمر، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالصبر، قائلًة: "ربنا يصبر قلبه يارب"، وكتبت نانا يحيي من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: " الله يصبره".

كان الفنان جورج وسوف، قد وجه رسالة لأهالي بلدته كفرون بسوريا طالبهم فيها بعدم إطلاق النيران عند وصول جثمان نجله وقال في فيديو نشره عبر فيسبوك: "حبايب قلبي أنا هلأ رايح أدفن حبيبي وديع رايح لمثواه الأخير، لي رجاء كبير عندكم، ما بدي اسمع ولا طلقة رصاص الله يخليلكم أولادكم، إذا حدث لأي شخص شيء سيكون جرح عميق والجرح جرحين، بترجاكم إذا كان لي معزة لديكم”.

كان أهل بلدة كفرون السورية، قد قاموا برفع صور الابن الأكبر لـ الفنان جورج وسوف "وديع"، وتم رفع صورة كبيرة على كنيسة مار إلياس، التي تقام فيها صلاة الجنازة الثانية، ثم يدفن الجثمان في مقابر العائلة هناك.