الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح ثالث معارض «أهلًا رمضان» بالأقصر

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، افتتاح المعرض الثالث من سلسلة معارض «أهلا رمضان» بمركز ومدينة البياضية. 

 

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية  لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، ووفقاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، والمهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين الأقصر أن المساحة المقام عليها المعرض تبلغ 450 مترا وعدد العارضين 18 عارضا، كالآتي: «8 عارض سلع غذائية و 2 خضار وفاكهة و1 جزارة و2 شركة دواجن فريش و1 أدوات منزلية ومفروشات و1 عارض أجهزة كهربائية للعرائس و 2 سيارة متنقلة دواجن ولحوم من الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعة 5 أطنان و 1.5 طن و1 عارض عطارة وبقوليات عدس وفول بلدى».
وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر على التزام كافة العارضين بالأسعار المعلنة لمختلف السلع.

FB_IMG_1673278825881
FB_IMG_1673278825881
FB_IMG_1673278808129
FB_IMG_1673278808129
FB_IMG_1673278817235
FB_IMG_1673278817235
أسعار مخفضة التموين بالأقصر توفير السلع الغذائية محافظة الأقصر معرض أهلا رمضان الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن فى عزاء نجله.. مواقف أثارت جدلًا بحياة جورج وسوف

دخلت نطاق العمليات بأوكرانيا.. ما هى المقاتلة الروسية «المجرم»؟

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

أخر موعد لشهادات البنك الأهلي 2023 السنوية ذات عائد 25%

فتوح يعتذر لمرتضى منصور «هاتفيًا».. وجلسة خلال ساعات فى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس