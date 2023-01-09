افتتاح ثالث معارض «أهلًا رمضان» بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، افتتاح المعرض الثالث من سلسلة معارض «أهلا رمضان» بمركز ومدينة البياضية.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، ووفقاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، والمهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين الأقصر أن المساحة المقام عليها المعرض تبلغ 450 مترا وعدد العارضين 18 عارضا، كالآتي: «8 عارض سلع غذائية و 2 خضار وفاكهة و1 جزارة و2 شركة دواجن فريش و1 أدوات منزلية ومفروشات و1 عارض أجهزة كهربائية للعرائس و 2 سيارة متنقلة دواجن ولحوم من الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعة 5 أطنان و 1.5 طن و1 عارض عطارة وبقوليات عدس وفول بلدى».

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر على التزام كافة العارضين بالأسعار المعلنة لمختلف السلع.

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