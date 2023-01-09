الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: مسئوليات التحالف الوطنى تضاعفت خلال 2023

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمثابة تأكيد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للموطن خاصة في ظل الأزمة الاقتصاية العالمية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات التي تقدم خدمات متكاملة للمواطنين فى القرى الأشد احتياجًا والمناطق النائية التي أسهمت في مساندة ودعم الطبقات الفقيرة، ودعم جهود التنمية المجتمعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحظى باهتمام ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك أطلق 2022 عامًا للمجتمع المدني والأهلي، بالإضافة إلي تكريمه لعدد من الشخصيات المؤثرة فى العمل الأهلى والتنموى.

واختتم مصطفى، تصريحاته مؤكدًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبحت عليه مسئولية مضاعفة في عام 2023، وأصبح عليه دور كبير في الوصول إلي المواطن في جميع المناطق لتقدم الدعم له.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالاهتمام  بالزراعة في مبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع، مؤكدًا أهمية تدريب المزارعين على الزراعة الحديثة سيسهم بشكل كبير في زيادة المحاصيل وتوفير المياه والأسمدة، ومشددًا على استعداد الدولة لتقديم دعم وتعاون أكبر للمزارعين لتوفير المياه وإخراج منتج جيد.

2022 عام ا للمجتمع المدني الاهتمام بالزراعة التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية الاجتماعية المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ المناطق النائية عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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التحالف الوطنى للخير

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