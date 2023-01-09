التموين: استمرار توفير السلع فى الأسواق للمستهلك المصرى

بتوجيهات رئاسية

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار توفير السلع في الأسواق للمستهلك المصري بتوجيهات رئاسية، وذلك للمساهمة في استقرار الأسعار، ولعودة أسعار إلى طبيعتها.

وقال كمال، إن وزير التموين يعقد اجتماعات مستمرة بين الوزارة والغرف التجارية والصناعات الغذائية، بتكليف من رئيس الوزراء، وذلك لاستمرار طرح السلع وأتاحتها وتوفيرها.

كما تقوم الوزارة بالعمل المكثف على توافر رصيد كامل يكفي لأكثر من ستة أشهر على الأقل، وذلك لهدف زيادة المعروض، وتحقيق الوفرة في السلع، وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مضيفًا أن الافراجات الجمركية الاخيرة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليونًا للأغذية.

وفي ذات السياق، تم تبكير بدء معارض (أهلًا رمضان) على أن يبدأ من يناير بكل المحافظات ليستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها.

كما يتم طرح كل السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتزامن مع الحملات الرقابية للجهات الرقابية بالوزارة وبالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار جهود الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق والتأكد من كتابة السعر على المنتجات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وقال الوزير، إنه يتم افتتاح معارض أهلًا رمضان في المحافظات يوميًا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والغرف التجارية، لإحداث توازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت المصيلحي إلى مشاركة جميع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بمعارض "أهلًا رمضان" مع الالتزام بالأسعار المعلنة في المحافظات، فضلًا عن مشاركة منافذ جمعيتي وبدالي التموين في تلك المعارض من خلال منافذهم، وطرح السلع الحرة بها للمواطنين.

وأضاف أنه جار تحديد الأسعار العادلة للسلع بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الأسعار مع الإفراجات الجمركية للسلع، لتحديد المدى السعري للسلع، حتى يتم وضع أسعار استرشادية عادلة خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصيلحي، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الرقابة التموينية وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، بحيث يتم عمل لجنة مركزية في كل محافظة لمراقبة الأسواق والإلتزام بالإعلان الأسعار.

وأكد، أنه سيكون سيكون هناك سعر عادل، بحيث يتم نشر الأسعار العادلة بناء على الشركات المنتجة، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية على السلع، بحيث يكون متوسط السعر لكل سلعة في المحافظات.

ولفت المصيلحي، إلى أن قيام السلاسل التجارية بتحديد كمية السلع التي يحصل عليها كل مواطن، نتيجة أنه كان يوجد نقص في الخامات اللازمة للإنتاج، ولعدم دخول تجار لشراء أكبر قدر ممكن من الكميات وطرحها مرة أخري بأسعار مرتفعة على المواطنين.

وشهد معرض أهلًا رمضان بعدد من المحافظات بأسعار منخفضة فبلغت زجاجة زيت خليط زنة 650 مللي بسعر 35 جنيهًا، وزجاجة زيت خليط زنة 2.1 لتر بسعر 120 جنيهًا، زجاجة زيت خليط 700 مللي 35 جنيها، زيت عباد 800 مللي 45 جنيهًا، كيلو سكر 17 جنيهًا، كيلو الدقيق 15، شيكارة دقيق 5 كيلو بسعر 75 جنيهًا.

وجبنة مثلثات علبة 8 قطع 17 جنيهًا، لتر لبن 28 جنيهًا، عصير لتر 16 جنيهًا، مكرونة أنواع زنة 300 جرام بسعر 7 جنيهات، جبنة زنة ربع كيلو 14 جنيهًا والنصف كيلو 27 جنيهًا.

زجاجة زيت لتر 33 جنيهًا، سمن نباتي 40 جنيهًا، حلوى 60 جنيهًا، روابي 93 جنيهًا، المكرونة 400 جرام 6 جنيهًات لأي نوع، سكر 900 جرام 15 جنيهًا، كيلو أرز 14 جنيهًا.

شاي العروسة 250 جرامًا بسعر 33 جنيهًا، زيت قلية 1.2 لتر بسعر 120 جنيهًا، زيت رودس 800 مللي ذرة 46 جنيهًا، زيت رودس 800 مللي عباد 47 جنيهًا، زيت شطارة 1 لتر 50 جنيهًا.

عدد 3 تونة عرض بسعر 50 جنيهًا، كاتشب 1 كيلو 25 جنيهًا، خل 2 زجاجة 1 لتر 15 جنيهًا، علبة حلاوة 300 جرام بسعر 35 جنيهًا، جبنة عرب لاند 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

أرز البدر 18 جنيهًا، أرز العالمين 16 جنيهًا، مكرونة لمتنا 400 جرام بسعر 8 جنيهات عرض لمدة يومين بدلا من 10 جنيهات، جبنة عبور لاند ودومتي 500 جرام بسعر 27.99 جنيه، جبنة عبور لاند زنة 1/8 بسعر 8 جنيهات، وزنة 250 جرامًا بسعر 10.99 جنيه.

علبة كوفي ميكس أظرف بسعر 29 جنيهًا، باكتة أعشاب 60 ظرف بسعر 14.99 جنيه، صلصة هارفست 24 ظرف 40 جنيهًا.