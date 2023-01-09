«وصافة فيوتشر» و«رحيل بابا فاسيليو».. أبرز ظواهر الجولة 12 بالدورى

شهدت منافسات الجولة الثانية عشر للدوري، والتي انتهت أمس الأحد، بعض النتائج المفاجئة، وكانت سببا رئيسيا في رحيل مدربين وتمهد لرحيل البعض الآخر.

ويرصد لكم « الدستور » في التقرير التالي، أبرز ظواهر هذه الجولة المثيرة

«الداخلية يحرم الزمالك من الوصافة»

أولى هذه الظواهر، هو حرمان فريق الداخلية، الزمالك من مركز وصافة الدوري "الثاني"، بعدما حقق تعادلا إيجابيا مع الفارس الأبيض، الخميس الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، بهدف لكل منهما، ليتراجع الفريق الأبيض للمركز الثالث برصيد 25 نقطة، تاركا القمة لغريمه التقليدي الأهلي برصيد 30 نقطة.

الزمالك والداخلية

الفوز الأول لـ«باتشيكو».. وفاسيليو «باي باي»

قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لـ«بيراميدز»، فريقه نحو طريق الفوز مرة أخرى، عندما اكتسح غزل المحلة برباعية نظيفة على ستاد الدفاع الجوي، السبت الماضي، ليكون الفوز الأول له مع السماوي في بداية مسيرته التدريبية مع الفريق.

وعقب هذا السقوط الكبير والمدوي لـ«زعيم الفلاحين» قرر مسئولو غزل المحلة، فسخ التعاقد مع المدرب اليوناني بابا فاسيليو بالتراضي بين الطرفين، بعد النتائج السيئة للفريق، في الجولات الماضية، والتي تسببت في ابتعاد الفريق عن القمة، كما ابتعد أيضا عن المربع الذهبي متراجعا للمركز السابع برصيد 18 نقطة.

ويقود عبد الباقي جمال، المحلة في مواجهة إنبي المقبلة، والمقرر لها الخميس المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري، خلفا لـ«فاسيليو».

«باتشيكو يستهل مهمته مع بيراميدز برباعية في شباك المحلة»

سيراميكا بوابة فيوتشر لـ «وصافة الدوري»

كان فريق سيراميكا كليوباترا، بوابة فيوتشر إف سي، لانتزاع مركز وصافة الدوري من الأبيض، بعدما حقق ريمونتادا مثيرة على سيراميكا بنتيجة 3-2، أول أمس، السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

«سيراميكا بوابة فيوتشر لوصافة الدوري»

جلال يقود فاركو لاستعادة الانتصارات

نجح إيهاب جلال، المدير الفني لـ«فاركو»، في استعادة نغمة الانتصارات مجددا، على حساب نظيره سموحة بهدفين نظيفين، أمس، الأحد، على ستاد الإسكندرية، ليكون الفوز الأول له مع الفريق البرتقالي، عقب تولي المسئولية مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو ألميدا.