تفاصيل لقاء نواب السويس عفاف زهران وسيد الكرماوي بمدير الصحة

استقبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، اليوم الاثنين، النائبة عفاف زهران والنائب سيد الكرماوى أعضاء مجلس النواب، لبحث مزيد من التعاون بالشأن الصحي بمحافظة السويس.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن اللقاء جاء بهدف الوقوف علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ودراسة الطلبات المقدمة في هذا الشأن واستعراض بعض الملفات.

ووجه عضوا مجلس النواب خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بصحة السويس وعلى رأس هذه المنظومة الدكتور إسماعيل الحفناوي للتطور الكبير الذي تشهده صحة السويس في تقديم الخدمات الصحية المقدمة والعمل الدؤوب على كافة الأصعدة لسرعة إنجاز الإنشاءات الطبية وتشغيلها لاستقبال وخدمة المواطنين بداية من العمل على إنشاء وتجهيز مجمع السويس الطبي بمشروع التأمين الصحي الشامل مرورا بتطوير وإنشاء الوحدات والمراكز الصحية وتطوير الخدمات بالسويس العام وباقي المستشفيات واخيرا تشغيل وحدة طب أسرة كبريت 24 ساعة ودعم الوحدة بأخصائي أطفال ونساء وتوليد وتفعيل العيادات المسائية، حيث أثنى أعضاء مجلس النواب على هذه الخدمة المميزة لأهالي القطاع الريفي.

وأكد الحفناوي بنهاية اللقاء على التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك التنسيق لتذليل العقبات والعمل على حصول المواطنين على خدمة طبية لائقة.

يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بشأن التعاون والتنيسق الكامل بين مديرية الصحة ونواب محافظة السويس بمجلسي النواب والشيوخ.

وكانت عضو مجلس النواب عفاف زهران قد رافقت وكيل وزارة الصحة الدكتور اسماعيل الحفناوى خلال زيارة لوحدة طب أسرة كبريت بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس.