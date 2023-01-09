وزير الشباب والرياضة يعلن عن فعاليات عام الشباب العربي 2023

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات المؤتمر الصحفي، والذي عقد صباح اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية، للإعلان عن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.

حضر المؤتمر الصحفي السفيرة هيفاء أبو غزالة-الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وفيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب، ولفيف من الشخصيات العامة، وعدد من المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ريادة مسارات التنمية في الوطن العربي

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" إن الشباب العربي اليوم في موقع متقدم وهم أفضل من يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم، فلنعمل معا لتمكين الشباب من اجل مستقبل مستدام، فالشباب يتمتع بدرجة عالية من المعرفة والوعي والاستفادة من التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وتطبيقات البحث العلمي لريادة مسارات التنمية في الوطن العربي، وبناء المستقبل الذي يتطلعون إليه بدعم من قياداتهم وأوطانهم، والمزيد بالمشاركة في الرؤية العربية للمستقبل فهم لا يعرفوا المستحيل".

أضاف رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب" إن وزارة الشباب والرياضة المصرية يسعدها دوماً أن تضع كافة إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه نجاح أهداف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي مستوي الوطن العربي، وذلك في ضوء الدعم الكبير واللامحدود من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الشبابية والرياضية".

نهدف إلى تمكين الشباب العربي

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن رؤية وزارة الشباب والرياضة خلال عام الشباب العربي هي المساهمة في ريادة مسارات التنمية في الوطن العربي وبناء مستقبل عربي مستدام، بهدف تمكين الشباب العربي وإعداد جيل من القيادات العربية الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربي يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم، والاستماع إلى آراء الشباب العربي واحتياجاته والبناء على أولوياته، بجانب إعداد قيادات عربية شابة واعدة، وإتاحة دراسات واستطلاعات تختص بالشباب العربي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته، فضلاً عن تنظيم ملتقيات وفعاليات للشباب العربي وحلقات شبابية على مدار العام لتبادل الأفكار ونقل الخبرات والثقافة والهوية العربية ووضع أجندة مشتركة.



وأوضح "صبحي" أن من ضمن أهداف عام الشباب العربي هو معرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، مشيراً إلي أن توجيهات فخامة الرئيس بالعمل علي خلال عام الشباب العربي علي تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.

واستعرض وزير الشباب والرياضة أجندة البرامج والفعاليات المقرر تنفيذها خلال عام الشباب العربي يبلغ عددها قرابة 44 برنامجاً مقدمة من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال العام، بالإضافة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وما يستجد من فعاليات وبرامج يتم إضافتها ضمن الأجندة، مشيراً إلى أن مصر كان لها النصيب الأكبر منها، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجاً، بدأت بإطلاق مسابقة لتصميم شعار لعام الشباب العربي، يعقبها تنفيذ برنامج ملتقى الفتاه العربي، وبرنامج إعداد القائد العربي، وملتقى القيادات الشابة العربية الإعلامية، والمؤتمر العربي الأول للوظائف المستقبلية وتكنولوجيا المعلومات، وملتقى الرياضة والتنمية الاول للدول العربية، وبينالي الشباب العربي الثاني للفنون التشكيلية، وبرلمان الشباب العربي.

كما تتضمن الفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة المصرية الملتقى العربي للاتصال والمنصات الإلكترونية الشبابية، وملتقى المبادرات المجتمعية العربية، والنسخة الثالثة لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة، وبرنامج عباقرة العرب، ومؤتمر تهيئة الألعاب الإلكترونية الرياضية والترفيهية في الوطن العربي، وجائزة الثقافة الرياضية العربية، وبرنامج سفينة النيل للشباب العربي، وبرنامج مصر بتجمعنا للطلائع العربية، ومنتدى الشباب العربي الأوروبي، وتدشين نادي حدوته عربية، وهو لقاء حواري شبابي عربي لأبناء الجاليات العربية يُعقد كل شهر علي مدار عام الشباب العربي 2023 للتعرف علي الهوية العربية ونقل الثقافات العربية واستخدام الشباب العربي لشبكات التواصل الاجتماعي، وأثره على هويتهم حيث يُعقد اللقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث