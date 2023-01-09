محافظ الدقهلية: السلع العذائية والتموينية متوفرة بالأسواق

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، توافر السلع الغذائية والتموينية بوفرة في الأسواق بمحافظة الدقهلية، مع تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ الإضافية، بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووجه المحافظ بحصر رصيد السلع الأساسية من قبل مديرية التموين، والإعلان بشكل واضح عن الأسعار، وذلك لمنع التلاعب في أسعارالسلع وتوفيرها بالكميات المطلوبة للمواطنين.

وأكد مختار أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق ومدن وأحياء المحافظة، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ الدقهلية على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مؤكداً أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين، لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالمراكزوالمدن، والتواصل المستمر مع رؤساء المدن لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.

وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 93 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين على مدار يومين أسفرت عن تحرير 44 محضرا بمخالفات متنوعة في اليوم الأول شملت 16 محضر نقص وزن و3 محاضر غير مطابق للمواصفات و2 محاضرتصرف في دقيق بكمية قدرها (12 شيكارة) و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و4 محاضر عدم توريد أرز شعير و2 محضر عدم وجود فواتير و1 محضر مزاولة نشاط دون ترخيص و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و1 محضر تجميع مواد بترولية مدعمة، وتم التحفظ على 10000 قطعة ملابس و1000 عبوة سجائر و2 طن دقيق حر و1800 عبوة صلصة و205 أطنان أرز شعير و100 لتر بنزين 80، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال اليوم الثاني أسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرا شملت 21 محضر نقص وزن و7 محاضر غير مطابق للمواصفات و10 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (56 شيكارة) و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و1 محضر عدم إعطاء بون صرف و1 محضر عدم وجود قائمة و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.