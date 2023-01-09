الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ارابيان بيزنس»: مصر تشهد زيادة في الصادرات الهندسية

صادرات
صادرات

قال موقع "إرابيان بيزنس"، المعني بريادة الأعمال في الشرق الأوسط، إن مصر تشهد زيادة في صادراتها الهندسية مدفوعة بالكابلات ومكونات السيارات، وأن صادرات القطاع زادت بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.32 مليار دولار.

وأضاف مجلس الصادرات الهندسية المصري (EEC)، أن صادرات القطاع زادت بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.32 مليار دولار من يناير إلى نوفمبر 2022 ، مقارنة بـ 3 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2021.

وفقًا للتقرير الشهري للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، فإن أبرز الصناعات التي شهدت نموًا في الصادرات في أول 11 شهرًا من عام 2022 مقارنةً بنفس الوقت في عام 2021 كانت الكابلات، بزيادة 33٪، ومكونات السيارات، بزيادة 15٪، والأجهزة المنزلية، بنسبة 5٪ ، والآلات. والمعدات بنسبة 128٪.

وبحسب البحث، ارتفعت صادرات قطاعي الكهرباء والإلكترونيات بنسبة 2٪ ، بينما زادت صادرات معدات النقل بنسبة 14٪ ، وشهدت تشكيل المعادن مكاسب مذهلة بنسبة 96٪ ، وزادت صادرات المضخات والغلايات والمحركات بنسبة 91٪. 

2022 الاقتصادية الأوروبي الصادرات الهندسية ريادة الأعمال في عام 2021 مليار دولار مليارات دولار

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