مناورات بالمظلات بين اليابان وبريطانيا وأستراليا للمرة الأولى

نفذت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مناوراتها السنوية بالمظلات، بمشاركة بريطانيا وأستراليا للمرة الأولى.

ووفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه): فأن "اللواء الأول المحمول جوا التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية دعا المواطنين الأحد للحضور لمشاهدة المناورات في ساحة تدريب بمحافظة (تشيبا) الواقعة شرقي العاصمة طوكيو"

وأضافت الهيئة أن الولايات المتحدة شاركت أيضا، مثلما فعلت خلال السنوات الأخيرة، في المناورات التي تحاكي استعادة جزيرة نائية تم غزوها من قبل قوات العدو.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا - في تصريحات للصحفيين - إن المناورات تظهر التعاون القوي مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين.

رئيس وزراء اليابان فى جولة لدول مجموعة السبع الأسبوع المقبل

ويبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الأسبوع المقبل، جولة في أوروبا ثم أمريكا الشمالية؛ للقاء نظرائه في دول أخرى من مجموعة السبع التي تولت اليابان رئاستها هذا العام.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيانٍ الأربعاء، أن «كيشيدا» سيتوجه أولًا إلى باريس في التاسع من يناير لقمة ثنائية، ثم سيتوجه إلى روما في العاشر منه وإلى لندن في 11 يناير، وإلى أوتاوا عاصمة كندا في 12 يناير، قبل أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 13 يناير بواشنطن.



أعلن «كيشيدا» الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع بايدن سيكون بالغ الأهمية، قائلًا إنه يريد أن يؤكد لهذه المناسبة تعزيز التحالف الأمريكي الياباني.

وسيبحث الزعيمان خلال القمة عددًا من المواضيع الدبلوماسية الساخنة مثل ملفات كوريا الشمالية وأوكرانيا والصين والاقتصاد والتغير المناخي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيانٍ.



ومن المقرر عقد القمة القادمة لرؤساء دول مجموعة السبع في مايو في هيروشيما (غرب اليابان) المدينة التي ألقيت عليها أول قنبلة ذرية في التاريخ في عام 1945.

ولدى استضافة قمة مجموعة السبع في هذه المدينة الرمزية، يأمل كيشيدا في أن يدرج على جدول الأعمال الدولي هدف "عالم خال من الأسلحة النووية".

وقال إنه يريد أيضًا أن يشدد هذا العام على "تضامن" دول مجموعة السبع مع أوكرانيا، ومع "دول الجنوب" في مختلف الملفات مثل تغير المناخ وأزمتي الغذاء والطاقة.