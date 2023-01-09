الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا

الجيش البيلاروسية
الجيش البيلاروسية

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اعتزام جيش بلادها إجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا.
وأضافت في بيان، الأحد، أن القوات الجوية لدى جيشي البلدين، ستنفذ "مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة" في الفترة من 16 يناير الجاري إلى الأول من فبراير القادم.
ولفت البيان إلى أن الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، بدأت تنتقل إلى بيلاروسيا، للمشاركة في المناورات المشتركة التي ستستخدم فيها جميع القواعد العسكرية والمناطق التدريبية في البلاد.
وفي أكتوبر 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تشكيل تجمّع إقليمي مكون من قوات البلدين، مبررين ذلك بـ "تصاعد التوتر" على حدودهما. 

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