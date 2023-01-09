محافظة القليوبية تعلن انتظام الدراسة بالمدارس.. غدا

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتظام العملية التعليمية غدًا بمدارس محافظة القليوبية، وأنه لا توجد أي نية لتأجيلها.

وأعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارىء استعدادًا لموجة الطقس السىء والأمطار وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، والتيقظ لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد.

كما وجه محافظ القليوبية بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية، وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط، تزامنُا مع هطول الأمطار.

كما شدد على ضرورة التأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار، وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار، والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها، بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.