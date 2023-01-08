التضامن: لجنة فنية لفحص مؤسسة «معا لإنقاذ إنسان» والتقرير نهاية الأسبوع

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الأهلى، أخر تفاصيل مشكلة الفساد المالي المثارة حول مؤسسة معا لإنقاذ الإنسان، والأسباب وراء تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص المؤسسة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن مؤسسا معا لإنقاذ الإنسان هي إحدى الجمعيات المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى، موضحا أن الوزارة تجرى تفتيش دورى على المؤسسة خلال كل عام ميلادى.

وأضاف أن المؤسسة خلال المراجعة شهدت تقديم حازم زهران بشكوى تتعلق بالأمور المالية تتعلق بأعضاء مجلس إدارة للمؤسسة.

وأشار إلى أنه تم النسيق مع الجهات الرقابية لفحص المخالفات المنسوبة وفقا لشكاوى حازم مهران ، وتم تشكيل لجنة تضم عددا من المفتشين بوزارة التضامن الاجتماعى، والتقرير الذى سيخرج سيتم عرضه على وزيرة التضامن نهاية الأسبوع.