الإثنين 09 يناير 2023
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سياسي

ايهاب منصور خلال مشاركته بندوة القومي لحقوق الإنسان: التعليم بلا خطة ونحتاج مشروع حقيقي

إيهاب منصور
إيهاب منصور

شارك بها المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الندوة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ.

أدار الندوة الدكتور مجدي عبد الحميد بحضور الضيوف الأساسيين للندوة الدكتور أحمد البرعي الوزير السابق والدكتور سمير مرقص الكاتب والمفكر.

وتناولت المائدة الأولى حوار حول "حوار المراهقين والشباب مع الخبراء والمتخصصين، لعرض آرائهم وتوصياتهم فيما يخص محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وأدارتها سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وخلال مناقشات المائدة المستديرة تم مناقشة رفع الوعي والخدمات المقدمة للشباب في مجالات (التعليم – الصحة – الرياضة – الثقافة).

وطالب النائب بوضع مشروع حقيقى للنهوض بالتعليم، لأن الموقف الحالي يشير بوضوح إلى عدم وجود مشروع واضح لتطوير التعليم فى مصر.

وأشار النائب إلى أن أول جلسة حضرها وزير التربية والتعليم بمجلس النواب حين أشار إلى موضوع الدروس الخصوصية وهو نهج جديد يخالف الوزير السابق وهو ما يعنى عدم وجود خطة أو مشروع واضح، بالإضافة إلى أن هذا المبدأ مخالف لاستراتيجية مصر 2030؟

وكذلك نوه النائب على عدم ارتباط التخطيط بالواقع، وأعطى مثال المخطط الاستراتيجي لمحافظة الجيزة الذي تم إقراره في غيبة نواب المحافظة، حيث أشار المخطط إلى بناء 131 مدرسة بحي العمرانية، وهو الأمر المستحيل تطبيقه لأن العمرانية لا توجد بها أراضي تصلح لبناء مدارس بهذا العدد.

وطالب النائب بعمل مناقشات حقيقية لوضع نواة لمشروع النهوض بالتعليم، وقال النائب في نهاية كلمته إن نجاح أي مشروع يتطلب مجموعة من المحددات ومنها (تاريخ بداية ونهاية، أهداف واضحة، خطوات مدروسة، دراسة الموارد والإمكانيات، متابعة دورية، تقييم، تصحيح مسار)، فالتعليم مؤثر أساسي مباشر في الصحة – النظافة – البحث العلمي وكثير من الجوانب الأخرى.

وتم الاتفاق على عقد ورش عمل لاحقًا لاستكمال المناقشات والخروج بورقة عمل للتنفيذ.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الدروس الخصوصية الدكتور أحمد البرعي

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