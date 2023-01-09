ضبط 5 طن ونصف سمن نباتى مجهول المصدر فى الغربية

تمكنت حملة تموينية من ضبط محل بيع مواد غذائية بمركز طنطا، وتم التحفظ على161 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط مخزن سلع غذائيه بدائرة مركز طنطا، والتحفظ بداخله على 5500 كيلو جرام خمسة أطنان ونصف طن صفائح ثمن نباتي مجهول المصدر.



كما نجحت الحملة في ضبط مخزن سلع غذائية بدائرة مركز قطور، والتحفظ على 120 كرتونة سن مجهول المصدر، وأيضًا تم ضبط مخزن أعلاف والتحفظ على 500 كيلو جرام نصف طن شكائر علف حيواني منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون عليها.



وكذلك تمكنت الحملة من تحرير 21 محضر عدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائيه المعروضة للجمهور بداخل محلات بيع الاغذية، وتم تحرير محضرين بيع بأزيد سجائر، وأيضًا تم تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين داخل المحلات التجارية.



وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين والمضبوطات.

وفي وقت سابق، نجحت مديرية التموين بالغربية في ضبط 6700 عبوة سمن وزيت داخل شركتى جملة بالمحلة الكبرى، للتلاعب بالأسعار بغرض التربح دون وجه حق ورفع الأسعار، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من عادل كفافى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية بتمكن حملة مكبرة بالمحلة الكبرى، من ضبط شركة جملة مواد غذائية بثان المحلة للتلاعب بالأسعار، وضبط 3500 عبوة سمن أنواع مختلفة و2000 عبوة زيت مخالفًا للقرار 330 لسنة 2017 بلغت قيمة المضبوطات 820,000 جنيه.

تموين الغربية

ضبط سمن نباتى مجهول المصدر

ضبط سمن نباتى مجهول المصدر

ضبط سمن نباتى مجهول المصدر

ضبط سمن نباتى مجهول المصدر