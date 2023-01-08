الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جوارديولا يطالب مالك تشيلسى بالصبر على بوتر: «لا يمتلك ميسى»

جوارديولا وبوتر
جوارديولا وبوتر

طلب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، الأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي، بمنح مزيدًا من الوقت لـ جراهام بوتر المدير الفني لـ “البلوز”، مشددًا بأن المدربين يحتاجون في وقت لتحقيق النتائج باستثناء حالته مع برشلونة لأنه كان يملك ليونيل ميسي على حد وصفه.

وتأهل مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بانتصار عريض على تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ستاد الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة:"أود أن أقول لـ تود بويلي، لقد كان شرفًا لي أن أقابله (بوتر)، لكن أعطه الوقت، امنحه الوقت، الجزء الثاني حول ما هو جراهام بوتر وما هو المدرب، كل المدربين يحتاجون للوقت وهو كذلك، في برشلونة، لم أحتج إلى موسمين لأنني حظيت بميسي".

ويعاني تشيلسي من تدهور النتائج تحت قيادة جراهام بوتر، حيث ودعوا مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية على يد مانشستر سيتي، إضافة للمركز المتأخر للفريق بعيدًا عن مراكز القمة في الدوري “بريميرليج”.

وأضاف:"نحاول دائمًا ، في كل موسم ، المشاركة في كل مسابقة، علينا الاستمرار لأننا نستحق ذلك وطريقة لعبنا تستحق ذلك ، علينا أن نفعل ذلك بهذه الطريقة، نتأهل كلما استطعنا ذلك".

واستطرد قائلًا:" كنا جيدين حقًا من الدقيقة الأولى حتى النهاية، خضنا مباراة قوية بشكل لا يصدق ضد فريق كبير، إلى الدور التالي، المنافسة التالية. نحن سعداء لأننا ما زلنا هناك في تلك البطولة".

كما تغنى جوارديولا بلاعبه الجزائري رياض محرز، قائلًا:" جودة رياض محرز هي كل شيء، هو يحب لعب كرة القدم، سجل ركلة حرة رائعة، لقد لعب مباراة رائعة وجيدة".

وسجل رياض محرز هدفين في انتصار مانشستر سيتي على تشيلسي.

جوارديولا بيب جوارديولا مانشستر سيتى تشيلسى جراهام بوتر

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