منطقة السويس الأزهرية تختتم فعاليات مبادرة «أنا الراقى بأخلاقى»

اختتمت منطقة السويس الأزهرية، الأحد، فعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، تحت رعاية فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

وحضر مراسم الختام الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية التعليمية، منسق عام المبادرة، والدكتورة دعاء صبري، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة إدارة الجودة، ومنسق المبادرة بمنطقة السويس الأزهرية، وفضيلة الشيخ خالد أبوالعلا مدير الإدارة التعليمية، وقطب حسن نائب رئيس مجلس الآباء وأحمد رمضان رئيس مجلس إدارة جريدة البداية المصرية، والشيخ محمد عثمان وكيل المنطقة للعلوم الثقافية، والشيخ أحمد الخزرجي وكيل المنطقة للعلوم الشرعية، ومحمود عاشور مدير الكمبيوتر التعليمي السابق، وهدى رجائي مديرة رعاية الطلاب، وفاطمة الدسوقي مديرة التدريب، سمر السيد موجه عام، ومسؤول الإعلام بمنطقة السويس، وأحمد هاشم بجريدة أنباء الشرق الأوسط، هاني أحمد بجريدة أخبار اليوم.

وبدأت فعاليات حفل ختام المبادرة بزيارة معرض الأعمال التي تم تنفيذها خلال المبادرة والتي شملت أعمالًا متنوعة، من اللوحات والمجسمات، والمطويات، والكثير من الأعمال التي تعبر عن القيم السبع التي تم تناولها في إطار مبادرة ((أنا الراقي بأخلاقي)).

وأعرب الزوار عن إعجابهم بجميع الأعمال المشاركة، وكذلك عن التعاون الموجود بين جميع المشاركين في هذا المعرض وفي المبادرة.

وشمل الحفل عدة فقرات قدمها طلاب وطالبات معاهد منطقة السويس الأزهرية بجميع المراحل الدراسية، والتي تناولت القيم المختلفة المدرجة في المبادرة.

وألقى فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، كلمة وجه فيها الشكر إلى الدكتور إسماعيل الشربيني، والدكتورة دعاء صبري، على حضورهم الكريم إلى منطقة السويس الأزهرية للمشاركة في حفل ختام المبادرة.

تحدث الدكتور إسماعيل الشربيني موجها خالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في هذه المبادرة من الطلاب والمعلمين وشيوخ المعاهد ومنسقي المبادرة بكل معهد، وقد تم تكريم فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، والدكتور إسماعيل الشربيني، والدكتورة دعاء صبري وتقديم شهادات التقدير ودرع المنطقة تقديرا لمجهودهم الدائم.