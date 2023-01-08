الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منطقة السويس الأزهرية تختتم فعاليات مبادرة «أنا الراقى بأخلاقى»

ازهر السويس
ازهر السويس

اختتمت منطقة السويس الأزهرية، الأحد، فعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، تحت رعاية فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

FB_IMG_1673200891756

وحضر مراسم الختام الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية التعليمية، منسق عام المبادرة، والدكتورة دعاء صبري، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة إدارة الجودة، ومنسق المبادرة بمنطقة السويس الأزهرية، وفضيلة الشيخ خالد أبوالعلا مدير الإدارة التعليمية، وقطب حسن نائب رئيس مجلس الآباء وأحمد رمضان رئيس مجلس إدارة جريدة البداية المصرية، والشيخ محمد عثمان وكيل المنطقة للعلوم الثقافية، والشيخ أحمد الخزرجي وكيل المنطقة للعلوم الشرعية، ومحمود عاشور مدير الكمبيوتر التعليمي السابق، وهدى رجائي مديرة رعاية الطلاب، وفاطمة الدسوقي مديرة التدريب، سمر السيد موجه عام، ومسؤول الإعلام بمنطقة السويس، وأحمد هاشم بجريدة أنباء الشرق الأوسط، هاني أحمد بجريدة أخبار اليوم.

FB_IMG_1673200886180

وبدأت فعاليات حفل ختام المبادرة بزيارة معرض الأعمال التي تم تنفيذها خلال المبادرة والتي شملت أعمالًا متنوعة، من اللوحات والمجسمات، والمطويات، والكثير من الأعمال التي تعبر عن القيم السبع التي تم تناولها في إطار مبادرة ((أنا الراقي بأخلاقي)).

FB_IMG_1673200883769

وأعرب الزوار عن إعجابهم بجميع الأعمال المشاركة، وكذلك عن التعاون الموجود بين جميع المشاركين في هذا المعرض وفي المبادرة.

FB_IMG_1673200877639

وشمل الحفل عدة فقرات قدمها طلاب وطالبات معاهد منطقة السويس الأزهرية بجميع المراحل الدراسية، والتي تناولت القيم المختلفة المدرجة في المبادرة.

FB_IMG_1673200875508

وألقى فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، كلمة وجه فيها الشكر إلى الدكتور إسماعيل الشربيني، والدكتورة دعاء صبري، على حضورهم الكريم إلى منطقة السويس الأزهرية للمشاركة في حفل ختام المبادرة.

FB_IMG_1673200873803

تحدث الدكتور إسماعيل الشربيني موجها خالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في هذه المبادرة من الطلاب والمعلمين وشيوخ المعاهد ومنسقي المبادرة بكل معهد، وقد تم تكريم فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، والدكتور إسماعيل الشربيني، والدكتورة دعاء صبري وتقديم شهادات التقدير ودرع المنطقة تقديرا لمجهودهم الدائم.

FB_IMG_1673200870581
السويس الأزهر مبادرة أنا الراقى بأخلاقى طلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

ثلوج فى فيصل.. أمطار غزيرة تضرب الجيزة وضواحيها (فيديو)

نجاة 10 من الموت بطريق نزلة الشرفا فى المنيا

دقلو: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

حديقة الحيوان قبل التطوير

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس