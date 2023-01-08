«أهلًا رمضان»: الدولة تواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة الغلاء

فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، افتتحت أجهزة الدولة المعنية عددًا من معارض «أهلًا رمضان» فى مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديريات التموين بإقامة تلك المعارض فى المراكز والقرى والنجوع، لتوفير مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الزراعة.

وتتزامن إقامة هذه المعارض مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ «جمعيتى»، فى الأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية ومعارض «أهلًا رمضان».

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية أبرز تفاصيل هذه المعارض، خاصة ما يتعلق بالمنتجات المعروضة فيها، وعددها وأماكن وجودها، ونسبة التخفيض فى كل منفذ.

أسوان: لوحات توضيحية للأسعار ونسب التخفيض

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسى للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات، بحديقة الشيراتون وسط المدينة، وتوفيرها بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات القاعدة العريضة من أهالى أسوان، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار.

ويعد معرض «أهلًا رمضان» الرئيسى واحدًا من ٥ معارض تم افتتاحها بمدن ومراكز محافظة أسوان.

وأشاد محافظ أسوان بجهود الحكومة لتوفير السلع والمواد الغذائية بجودة عالية، والمساهمة فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.

وشدد، خلال تفقده أقسام المعرض، على أهمية تزويده، وباقى معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظة، بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن، كما شدد عطية على ضرورة وضع لافتات ولوحات توضيحية مدونة عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض، مع بيان نسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق.

المنيا: 30% تخفيضات.. ورقابة لمواجهة الاستغلال

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا عن افتتاح معرضين لـ«أهلًا رمضان» بالمحافظة، أحدهما بمدينة العدوة بجوار الكوبرى القديم على البحر اليوسفى، والآخر بمدينة ملوى، بشارع العرفانى امتداد تونى بك بجوار سور الإدارة التعليمية.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معارض «أهلًا رمضان» مبكرًا، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن المديرية ستفتتح معارض «أهلًا رمضان» بمراكز المحافظة التسعة، بعد الاتفاق مع رؤساء المراكز والمدن على أماكن إقامتها.

وأوضح أن تلك المعارض ستضم كل المواد والسلع الغذائية، بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، مشيرًا إلى أن المديرية تستكمل تجهيزات المعارض، بالتنسيق مع الغرفة التجارية وأصحاب المصانع وكبار التجار، وتحت إشراف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، للتأكد من الالتزام بالتخفيضات والأسعار التى يتم الاتفاق عليها.

وأضاف: «معارض (أهلًا رمضان) تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، وستتوافر بها كل السلع والمواد الغذائية، وستكون هناك متابعة ورقابة مستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة».

وتابع: «مراكز المحافظة تواصل فتح المعارض مع استمرار العمل بالمنافذ الثابتة لعرض السلع والمواد الغذائية للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع والاستمرار فى إقامة منافذ بيع السلع الغذائية.

بنى سويف: إعفاء المواطنين من تكلفة نقل السلع

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، معرض السلع بمدينة «أهناسيا» الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض «أهلًا رمضان» الجارى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وذكر بيان للمحافظة أن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة للتصدى لموجة غلاء الأسعار وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الوحدة المحلية لمدينة أهناسيا، وأشاد «هانى» بجودة المعروضات، خاصة أن أسعارها تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، وأضاف أنه شهد، أمس، افتتاح ٥ معارض بالمجالس القروية بمركز أهناسيا.

وتابع أنه يتطلع للاستجابة لشكاوى الأهالى فى القرى وتوفير السلع لهم وفى أقرب مكان حتى لا يتم تحميل تكلفة النقل على ثمن السلعة.

الإسماعيلية: تكامل مع الوزارات لمد المعارض بالمنتجات

افتتح جلال الطاهر، سكرتير مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وسيد الكرسلى، رئيس لجنة الشعب بالغرفة التجارية وعضو مجلس الإدارة، منفذًا للسلع الغذائية خلف السنترال الكبير، ومنفذًا بمركز ومدينة القصاصين بجوار مجلس المدينة، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسبة ١٥٪، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

وقال سيد الكرسلى، رئيس لجنة الشعب، إن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والخضروات والفاكهة، لافتًا إلى تبكير هذه المعارض التى تقام سنويًا، لتبدأ من يناير الجارى، بهدف زيادة المعروض من السلع وخفض الأسعار، حتى نهاية شهر رمضان، لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وذكر جلال الطاهر أنه تم وضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع، مضيفًا أن المنافذ ستتكامل مع منافذ وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

مطروح: 15 موقعًا فى 8 مدن بتخفيضات تصل لـ20%

قالت هند محمود، مساعد مدير التموين والتجارة الداخلية فى محافظة مطروح، إنه جارٍ تجهيز معارض «أهلًا رمضان» فى مدن المحافظة الثمانى، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عنهم.

وأوضحت مسئولة التموين أنه تم تجهيز ١٥ من منافذ «أهلًا رمضان» فى مطروح، لتوفير السلع الأساسية بنسبة تخفيض تصل إلى ٢٠٪، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لعرض وبيع منتجات المبادرة ذاتها داخل المجمعات الاستهلاكية، بما فيها السلع الغذائية واللحوم المصنعة والخضر والفاكهة.

وأضافت: «بالتنسيق مع مديرية الزراعة والطب البيطرى، سيتم توفير لحوم داخل منافذ (أهلًا رمضان) فى المحافظة».

البحيرة: التوسع فى المنافذ بأسعار تنافسية

قال المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، إنه تم افتتاح أول معارض «أهلًا رمضان» بمدينة شبراخيت، بالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار «الخضر» إلى أن المعرض يبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين ٢٥٪ و٣٠٪، لافتًا إلى أن جميع الأسعار فى متناول الجميع.

الوادى الجديد: طرح إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه تم افتتاح معارض «أهلًا رمضان» فى جميع مراكز المحافظة، لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين فى ظل الظروف غير المسبوقة التى يشهدها العالم.

ووجه «الزملوط» بتكثيف الجهود لتوفير كل السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق، والتوسع فى المبادرات والمنافذ البيعية داخل المراكز والقرى، لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما وجه بحصر الصوب الزراعية فى المحافظة لاستغلال إنتاجها من الخضروات والفاكهة وطرحه بأسعار مخفضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، مع توجيه الوحدات المحلية بشراء هذا الإنتاج كاملًا.